Mobilità in Valdarno a rischio | no allo spostamento dei treni regionali sulla Linea Lenta

La mobilità in Valdarno è sotto minaccia! Il progetto di spostare i treni regionali sulla linea lenta sta suscitando forti preoccupazioni tra i pendolari. Il Movimento Consumatori Toscana APS non resta in silenzio e si schiera al fianco del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, chiedendo un confronto urgente con la Regione. Scopri insieme a noi perché la difesa dei diritti dei viaggiatori è più cruciale che mai!