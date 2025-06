Mobilità Gualtieri Asstra | Trasporto pubblico fondamentale per guardare al futuro

La mobilità sostenibile rappresenta il cuore di un futuro più efficiente e rispettoso dell'ambiente. Giusepina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, sottolinea come trasporto pubblico e mobilità collettiva siano pilastri imprescindibili per lo sviluppo territoriale e la crescita economica. Investire in questa direzione significa non solo migliorare l'offerta, ma anche incentivare una domanda consapevole e responsabile. Per un domani più verde e connesso, il cambiamento parte oggi.

(Adnkronos) – "Il trasporto pubblico e la mobilità collettiva sono considerati da tutti, dalle politiche territoriali, nazionali ed europee, come elementi fondamentali per traguardare al futuro. Si parla di sviluppare e qualificare l'offerta, ma anche la domanda”. Così Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, all’apertura del 19° Convegno Nazionale Asstra, appuntamento annuale di riferimento per il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mobilità, Gualtieri (Asstra): “Trasporto pubblico fondamentale per guardare al futuro”

