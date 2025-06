Mobilità docenti Veneto | accolte il 59% delle domande

Nel Veneto, la mobilità dei docenti sta vivendo una svolta positiva: il 59,70% delle domande è stato accolto per l'anno scolastico 2024/25, un incremento significativo rispetto al 54% dell’anno passato. Questo trend non solo favorisce il rinnovamento del corpo docente, ma riflette anche un crescente dinamismo nel panorama educativo regionale. E tu, sei pronto a scoprire come queste novità possano influenzare il futuro delle scuole?

Nel Veneto, per l’anno scolastico 202425, sono state accolte il 59,70% delle domande di mobilità docenti, in crescita rispetto al 54% dell’anno precedente. I dati, forniti dall’Ufficio scolastico regionale, evidenziano una dinamica interna vivace, con quasi tremila spostamenti all’interno della regione e 624 uscite verso altre destinazioni. Mobilità docenti domande accolte: crescono le mobilità interne . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio - La mobilità docenti per l'anno scolastico 2025-2026 si avvicina, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 23 maggio.

