Misterbianco ospita i grandi Carnevali d’Italia | un’estate di colori maschere e tradizione

Misterbianco si prepara a vivere un'estate indimenticabile, trasformandosi nel fulcro dei grandi carnevali d'Italia! Dal 13 al 15 giugno, oltre 150 maschere storiche coloreranno le strade della città etnea, celebrando una tradizione che unisce il paese. Questo evento non solo esalta l’arte del carnevale, ma rappresenta anche un'opportunità per rivitalizzare il turismo locale. Non perderti l’occasione di immergerti in un caleidoscopio di cultura e divertimento!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 13 al 15 giugno la città etnea accoglie oltre 150 maschere storiche da tutta Italia. Misterbianco (CT), 4 giugno. Per la prima volta, Misterbianco diventa il cuore pulsante del Carnevale nazionale, accogliendo dal 13 al 15 giugno più di 150 maschere storiche provenienti da ogni angolo d’Italia. Nasce così l’ inedita edizione estiva del Carnevale di Misterbianco, un evento straordinario che celebra l’arte, la tradizione e la creatività italiana, proiettando la cittadina etnea in una dimensione nazionale. Misterbianco tra le capitali italiane del Carnevale. «Ci prepariamo a vivere un momento storico», afferma il sindaco Marco Corsaro, entusiasta per questo nuovo traguardo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Misterbianco ospita i grandi Carnevali d’Italia: un’estate di colori, maschere e tradizione

Approfondimenti da altre fonti

Carnevale di Misterbianco, uno dei più celebri e longevi della Sicilia

Da siviaggia.it: Il Carnevale di Misterbianco è senza dubbio uno dei carnevali più celebri e longevi della Sicilia, ma non si limita a essere una semplice festa popolare. È un vero e proprio patrimonio ...

Carnevale d’autore. Domani seconda sfilata. Ospite Misterbianco

Riporta lanazione.it: Il contatto tra il Carnevale d’Autore di Santa Croce e ... Così il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, domenica sarà ospite di Scaduto e della Pro Loco e del Comune di Santa Croce.