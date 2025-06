Mission impossible 8 supera un enorme traguardo al box office nazionale in meno di tre settimane

Mission Impossible 8 conquista il cuore del pubblico italiano, superando un incredibile traguardo al box office in meno di tre settimane. La nuova avventura di Tom Cruise, “The Final Reckoning”, ha dimostrato di essere un vero successo di scena, portando l’adrenalina a livelli mai visti prima. Un risultato che conferma ancora una volta il suo status di blockbuster imperdibile: non c’è dubbio, questa saga continua a sorprendere e appassionare.

successo al botteghino per mission: impossible – the final reckoning. La più recente interpretazione di Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, in Mission: Impossible – The Final Reckoning, ha raggiunto un importante traguardo commerciale. Il film, che prosegue la narrazione degli eventi successivi a Dead Reckoning, vede Ethan e il suo team dell'IMF impegnati in una delle missioni più rischiose contro l'entità conosciuta come la "Entity". Nonostante la concorrenza di altri titoli, il film ha mostrato una forte tenuta al box office durante il weekend del Memorial Day e ha mantenuto un buon riscontro tra pubblico e critica.

Mission: Impossible - The Final Reckoning, recensione: il cinema gigantesco per sfidare una realtà da incubo - ...la tensione si fa palpabile, mentre Ethan Hunt affronta sfide impossibili in un mondo in cui la realtà si fonde con l'incubo.

La Top 10 del 02/6 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 LILO & STITCH (€1248725) 2 MISSION: IMPOSSIBLE (256303) 3 LA TRAMA FENICIA (106022) 4 FUORI (98700) 5 L'ESORCISMO...(70354) 6 FINAL...(24512) 7 L'ULTIMA...(16020) 8 SCOMODE VERITA' (15833 Tweet live su X

Al box office è dominio di Lilo & Stitch (che punta al miliardo); Mission Impossible tiene bene http://dlvr.it/TL67yc #BoxOffice #LiloEStitch #Disney #Cinema #Film Tweet live su X