Mirwan Suwarso | Fabregas resta al Como

Nel mondo del calcio, le trattative e i colpi di scena si susseguono come in un thriller avvincente. Ultima novità: Cesc Fabregas rimarrà al Como, nonostante l'interesse dell'Inter, alla ricerca di rinforzi per la stagione. Questo episodio non solo evidenzia il valore del centrocampista spagnolo, ma segna anche un momento cruciale in un mercato sempre più competitivo, dove le scelte dei presidenti possono cambiare le sorti delle squadre.

Vero, l'Inter è corsa a Londra per cercare di convincere Mirwan Suwarso, presidente del Como, a liberare Cesc Fabregas dal contratto che lo vincola ai lariani sino al 2028. Ne abbiamo scritto questa mattina quando Marotta & C. si erano messi sulle tracce del mister biancoblu per riparare.

Fabregas via dal Como per l’Inter? C’è l’annuncio del presidente Mirwan Suwarso: svelato il futuro del tecnico spagnolo. Cosa ha detto - C’è aria di cambiamenti nell'aria, e l'Inter non vuole restare indietro! Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha svelato il destino di Cesc Fabregas, aprendo a un possibile approdo sulla panchina nerazzurra.

Presente al SWXS London, evento al quale ha presenziato anche Cesc Fabregas, il presidente del Como è intervenuto dal palco per parlare del futuro della società lombarda. Futuro che secondo le parole di Mirwan Suwarso sarà scritto dalla squadra

Presidente #Como (Mirwan #Suwarso): "Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc #Fabregas, che non lascerà il club". #calciomercato Tweet live su X