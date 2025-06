MIO | Memories in Orbit l’anteprima delle prime ore di gameplay

MIO: Memories in Orbit ci conquista con un’anteprima esclusiva delle prime ore di gameplay, svelando un mix avvincente di esplorazione e puzzle con un tocco metroidvania. Dallo studio francese Douze Dixièmes, già apprezzato per Shady Part of Me, arriva un titolo che promette di sorprenderti e di portare l’esperienza a nuovi livelli. Preparatevi a immergervi in un universo ricco di misteri e avventure senza precedenti.

Abbiamo avuto modo di provare in anteprima MIO: Memories in Orbit, il nuovo titolo sviluppato da Douze Dixièmes, piccolo studio francese già autore di Shady Part of Me, un puzzle platform interessante che avevamo promosso nella nostra recensione. Proprio da quest’ultima esperienza, MIO: Memories in Orbit trae ispirazione, esplorando però una nuova tipologia di gameplay. In questo caso, ci troviamo di fronte a un omaggio al genere metroidvania, esplorato ampiamente nell’ultima decade, soprattutto da studi indipendenti come quello dietro lo sviluppo di MIO: Memories in Orbit. Grazie a un codice demo fornito dal publisher, abbiamo potuto esplorare per circa due ore il Vascello, l’ambientazione principale del gioco, sufficiente per farci un’idea iniziale di ciò che sarà il titolo completo, atteso su PC e console nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - MIO: Memories in Orbit, l’anteprima delle prime ore di gameplay

