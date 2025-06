Minorenne fa una giocata chiusa sala scommesse

Un minorenne sorpreso a scommettere in sala: un episodio che riaccende i riflettori su un tema scottante. Nonostante il divieto per i minori di 18 anni, i giovani si avvicinano sempre più al mondo delle scommesse. Questa situazione mette in evidenza la necessità di un'educazione finanziaria e di iniziative preventive per tutelare le nuove generazioni dai rischi del gioco d'azzardo. La domanda è: come possiamo proteggere i nostri ragazzi?

L'avviso di divieto di accesso per i minori di 18 anni non è bastato. Infatti, un ragazzo è stato sorpreso dagli agenti del distretto IX Esposizione all'interno di una sala scommesse mentre era intento a puntare su una giocata. Così il questore ha disposto il provvedimento di sospensione della.

A Fonte Nuova, un minorenne è stato sorpreso a scommettere in una sala giochi, portando alla sospensione della licenza per il titolare.

