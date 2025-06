Minibus si incendia sulla via Emilia a bordo anche 3 giovani calciatori dell' Inter

Un pomeriggio di paura e colpi di scena sulla via Emilia a Montanaso, tra Lodi e Melegnano. Un minibus in fiamme, con a bordo anche tre giovani calciatori dell'Inter, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. La prontezza dei soccorsi e la fortuna hanno evitato il peggio, ma l'incidente ha acceso ancora una volta i riflettori sulla sicurezza stradale. Dal...