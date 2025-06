Minaccia e picchia moglie e figli 50enne a processo | “Se non ti uccido in Italia lo faccio in Pakistan”

Una storia di violenza che scuote Brescia: un uomo di 50 anni a processo per aver minacciato e picchiato la famiglia, arrivando a dichiarare “se non ti uccido in Italia, lo faccio in Pakistan”. Le terribili vessazioni, culminate in tentativi di strangolamento, svelano un dramma quotidiano dentro le mura domestiche. Continua a leggere...

Si è aperto a Brescia il processo a carico di un 50enne accusato di violenza domestica sulla moglie e sui figli. La donna ha raccontato le vessazioni e le minacce ricevute negli anni dal marito, che sarebbe arrivato a tentare di strangolarla per obbligarla a preparargli la colazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

