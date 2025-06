Minacce e insulti per farsi dare i soldi per la droga | a processo marito violento

Un caso di violenza domestica che richiama l'attenzione su un fenomeno preoccupante: l'abuso di sostanze e il loro impatto sulle dinamiche familiari. Questo 33enne, accusato di maltrattamenti, simboleggia una realtà oscura che colpisce molte famiglie italiane. La dipendenza non solo distrugge vite, ma mina anche le fondamenta delle relazioni. È fondamentale parlarne per rompere il silenzio e trovare soluzioni. L’ombra della droga può colpire chiunque, ma la

Insulti e minacce alla moglie per essere libero di utilizzare il denaro di famiglia per l’acquisto di droga per sé. Un 33enne, difeso dall’avvocato Alessandro Grillo, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per avere creato un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it