Mille euro a bimbo il business dei campi estivi ad Arezzo Dal tennis d' elité al calcio targato Real Madrid

...soddisfare la voglia di avventura dei più piccoli! I campi estivi ad Arezzo si trasformano in vere e proprie esperienze formative, da tennis d’élite a calcio con il marchio Real Madrid. Ma attenzione: il costo può arrivare a mille euro a bambino! Con l'estate che si avvicina, la scelta del campo giusto diventa un tema caldo tra le famiglie, pronte a investire nel futuro dei propri figli. Quale sarà la vostra scelta?

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra meno di una settimana la scuola chiuderà i battenti e per coloro che non saranno impegnati nelle sessioni di esame inizieranno le vacanze. Un periodo che chiama le famiglie a organizzarsi perché soprattutto nella fascia 5-6 anni fino ai 15-16 anni c’è da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Mille euro a bimbo, il business dei campi estivi ad Arezzo. Dal tennis d'elité al calcio targato Real Madrid

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stop alla ricerca precaria, presidio Cgil al rettorato. Stipendi da fame per i dottorandi a Urbino: «Mille euro al mese e nessuna stabilità» - Stop alla ricerca precaria: un presidio della CGIL si è svolto al rettorato di Urbino per protestare contro stipendi da fame per i dottorandi, che guadagnano appena mille euro al mese senza alcuna stabilità.

Segui queste discussioni su X

Stipendi da fame per 6 milioni di italiani: si vive con mille euro al mese • Nel 2023 il lavoro povero in Italia colpisce 1 lavoratore su 10. Scopri i dati, le cause e le categorie più vulnerabili. Il post Stipendi da fame per 6 milioni di italiani: s… https://bit.ly/4dFBbUs Tweet live su X

OCSE: tirocini per studenti a Parigi, programma di stage 2025 2026, rimborso 1000 Euro Durante l'anno, l'OCSE seleziona studenti universitari per tirocini a Parigi. Gli stage sono retribuiti con 1.000 Euro mensili e s ... Tweet live su X

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato l'elenco degli enti beneficiari del 5 per mille 2024 in base alle preferenze espresse nelle dichiarazioni dei redditi. Oltre 91mila soggetti riceveranno quasi 523 milioni di euro. Su http://Startmag.it Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una tavola lunga mille commensali in via Rizzoli: la cena benefica per Fondazione Pass e Bimbo Tu

Lo riporta msn.com: I fondi raccolti serviranno una causa precisa: realizzare a San Lazzaro un polo di accoglienza con un centro per la riabilitazione post ricovero ...

Mille euro a bambino, stipendi da fame per i lavoratori. Centri estivi tra business e speculazione

Riporta romatoday.it: Mille euro a bambino, stipendi da fame per i lavoratori. Centri estivi tra business e speculazione Fondi governativi in ritardo, prezzi alle stelle, famiglie che arrancano.

Mille persone a cena in via Rizzoli per Bimbo Tu

Segnala ansa.it: Mille invitati, seduti attorno ad una elegante ... grande cena benefica organizzata da Bimbo Tu per il secondo anno consecutivo, grazie all'appoggio del main partner Banca di Bologna.