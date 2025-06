Milano si prepara ad accogliere la XIII edizione di ARIM – Aids Running in Music

Milano si prepara a vivere un evento imperdibile: la XIII edizione di ARIM – Aids Running in Music! Martedì 17 giugno 2025, il Parco Sempione e l’Arena Civica si trasformeranno in un palcoscenico di sport, musica e solidarietà. Un'opportunità unica per combattere insieme contro l'HIV, mentre ci si diverte. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce nella lotta per la sensibilizzazione! Non mancare!

Una corsa solidale tra sport, musica e prevenzione contro l'HIV. Martedì 17 giugno 2025, a partire dalle ore 19:00, il Parco Sempione di Milano e l'Arena Civica torneranno a colorarsi con l'energia e l'entusiasmo di ARIM – Aids Running in Music, l'evento promosso da Anlaids Lombardia ETS, in collaborazione con APE Milano, per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi a favore della lotta contro l'HIV e le infezioni sessualmente trasmissibili (IST). ARIM Running Kiss è molto più di una corsa: è un gesto simbolico, una festa aperta a tutti, dove il bacio – con cui si passa il testimone durante la staffetta – diventa messaggio di amore, felicità e soprattutto lotta contro il pregiudizio.

