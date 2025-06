milano sequestro di cocaina all aeroporto di linate

Milano si conferma al centro della lotta contro il traffico di droga: oltre 2,6 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati all'aeroporto di Linate in due operazioni distinte. Gli arresti dei corrieri, provenienti da Cancún, mettono in luce un fenomeno preoccupante: l'aumento dei traffici illeciti legati ai viaggi internazionali. Un invito a riflettere sulla crescente sfida della sicurezza nei nostri cieli e strade.

Arrestati all'a eroporto milanese di Linate in due interventi diversi dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dai Finanzieri del Comando Provinciale Milano due corrieri della droga trovati in possesso di oltre 2,6 chili di cocaina purissima. Nel primo caso sono stati ispezionati i bagagli di un passeggero proveniente da Cancún (Messico) e sono stati rinvenuti, occultati all'interno di bombolette spray, di un barattolo di crema per il corpo e di un pacco di salviette umidificate, oltre 1,1 kg di cocaina. In un secondo controllo i militari hanno fermato un passeggero proveniente dalla Guinea che aveva nella cavità addominale 68 ovuli, per oltre 1,5 kg di cocaina, ingeriti prima della partenza.