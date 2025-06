Milano licenziata per molestie a un collega Cassazione conferma il provvedimento | Condotta contraria ai valori della realtà sociale

Una vicenda che scuote Milano e la sua economia, la Cassazione conferma il licenziamento di una donna per molestie sul posto di lavoro, sottolineando come i suoi comportamenti siano contrari ai valori sociali e abbiano compromesso la produttività aziendale. Un monito chiaro sull’importanza di rispetto e responsabilità in ambito professionale, perché nel mondo del lavoro, il rispetto reciproco è fondamentale per un ambiente sano e produttivo.

La Suprema Corte ha anche sottolineato come i comportamenti della donna avrebbero "rallentato la produttività dell'azienda" La Corte di Cassazione ha annullato nei giorni scorsi la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva giudicato sproporzionato il licenziamento per molestie sessu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, licenziata per molestie a un collega, Cassazione conferma il provvedimento: "Condotta contraria ai valori della realtà sociale"

