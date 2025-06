Milano la scritta All eyes on Gaza sulla facciata di Palazzo Marino

Milano si fa portavoce di solidarietà e attenzione internazionale con la proiezione della scritta "All eyes on Gaza" sulla facciata di Palazzo Marino. Un gesto forte, che ha coinvolto cittadini e istituzioni in un momento di riflessione collettiva. La città si mobilita per mantenere alta l’attenzione su una questione umanitaria cruciale, dimostrando ancora una volta il suo spirito solidale e la volontà di promuovere il dialogo. Perché, in tempi così complessi, l’informazione e la solidarietà sono le armi più potenti.

Proiettata per circa 3 ore sulla facciata posteriore di Palazzo Marino a Milano, la scritta " All eyes on Gaza ", come chiesto dal consiglio comunale meneghino di lunedì 26 maggio con un ordine del giorno a prima firma di Francesca Cucchiara (Europa Verde). Contemporaneamente, nella piazza, si è tenuto un presidio prima con un minuto di silenzio e poi con fiaccole e bandiere. A organizzare la manifestazione quattro consiglieri di maggioranza: la stessa Francesca Cucchiara e poi Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd, Marzia Pontone della lista Sala e Giulia Pastorella di Azione, e vi hanno aderito partiti (Europa Verde, Sinistra Italiana, Pd, Movimento 5 Stelle e Rifondazione), associazioni e sindacati (Anpi, Cgil, Arci, Sentinelli di Milano).

Nuova tappa del nostro #Matitour: Milano! Fino all’8 giugno una matita gigante girerà per l’Italia, sul corpo della matita la scritta: “Io la uso e voto SÌ”. Tweet live su X

Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, esprime sconcerto per la decisione, adottata dalla Giunta del Comune di Milano, di illuminare la facciata di Palazzo Marino con la scritta “All eyes on Gaza”. https://buff.ly/FelENur Tweet live su X

