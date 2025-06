Milano incendio in un palazzo di 9 piani | 28 persone evacuate e 18 intossicate

Un incendio che scuote Milano: questa mattina, un palazzo di nove piani ha preso fuoco, portando all'evacuazione di 28 persone e all'intossicazione di 18 cittadini. Un episodio che riporta l'attenzione sulla sicurezza degli edifici nelle aree urbane, in un momento in cui la città vive una crescente densificazione. Le cause sono ancora da accertare, ma questo evento mette in evidenza l’importanza di sistemi di prevenzione efficaci. Restate informati!

Milano – Diciotto persone in ospedale con sintomi da intossicazione da fumo. E’ il bilancio dell ’incendio che si è sviluppato questa mattina, mercoledì 4 giugno, poco dopo le 8.20 nel palazzo al civico 50 di via Felice Lope de Vega a Milano, in zona Famagosta, periferia sud della cittĂ . Le fiamme, per cause in fase di accertamento, sono scaturite in uno degli appartamenti dell’edificio residenziale di 9 piani, coinvolgendo presto altre porzioni dello stabile. Immediato l’intervento dei vigili del fuoc o che, non senza fatica, sono riusciti a domare l’incendio. Sono ora in corso le valutazioni dei danni, per decretare l’agibilitĂ po meno del palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, incendio in un palazzo di 9 piani: 28 persone evacuate e 18 intossicate

Incendio nell'ex Palaghiaccio di Milano, a fuoco pezzi di plastica - Lunedì 12 maggio, attimi di paura a Milano per un incendio scoppiato nell'ex Palaghiaccio, situato nella zona Primaticcio.

