milano film fest 2025 oggi alessandro gassmann presenta mani nude poi manetti bros paolo genovese e claudio santamaria

Al Milano Film Fest oggi 4 giugno una giornata ricca di ospiti e proiezioni: Mani nude con Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi, MalaMilano con i Manetti bros., evento speciale su Follemente con Claudio Santamaria e Marco Giallini, i film in concorso. Mercoledì 4 giugno al Milano Film Fest proseguono le anteprime, i grandi incontri e gli eventi speciali in una giornata ricchissima di appuntamenti. All' Anteo, il pubblico potrà assistere all'anteprima di Mani nude di Mauro Mancini, con la partecipazione del regista e dei protagonisti Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi. Al Piccolo Teatro, l'inaugurazione della sezione MalaMilano vedrà in scena i Manetti bros.