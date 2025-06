Milano chiudono due fermate della metro per lavori | cosa sapere

Se vivi a Milano, tieni d'occhio le novità: a breve, due fermate della metro chiuderanno per lavori, ma l’estate 2025 promette interventi su tutta la rete di trasporto pubblico, dalla linea verde al Passante ferroviario. Scopri come queste modifiche influenzeranno gli spostamenti e come muoverti senza stress durante i lavori. Ecco tutto quello che devi sapere per muoverti con facilità e rimanere sempre aggiornato sulle migliorie in corso!

Nell’estate del 2025 numerosi interventi interesseranno la rete del trasporto pubblico milanese, dalla linea verde della metropolitana al Passante ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, chiudono due fermate della metro per lavori: cosa sapere

