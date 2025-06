Milano celebra i 60 anni di Linus in mostra 721 copertine

Milano rende omaggio a Linus, la rivista iconica che ha accompagnato generazioni con le sue copertine indimenticabili. Per celebrare i suoi 60 anni, la città ospita una mostra straordinaria con 721 cover che raccontano decenni di cultura, arte e storia italiana. Un viaggio visivo imperdibile per tutti gli appassionati: non perdere questa occasione di immergerti nel grande universo di Linus.

La rivista Linus celebra 60 anni di vita con una mostra a Milano. Servizio di Pierachille Dolfini. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano celebra i 60 anni di Linus, in mostra 721 copertine

