Milanmania | Maignan e Theo dopo Reijnders cambiare troppo è un rischio Sì a Modric ma da solo non basta

Il Milan si prepara a un grande colpo con l'arrivo di Modric, ma attenzione: cambiare troppo può rivelarsi rischioso. Dopo Reijnders, l'equilibrio della squadra è fondamentale. La presenza del fuoriclasse croato, sebbene over 40, potrebbe dare una nuova linfa al gioco rossonero, come ha dimostrato Ibrahimovic. Riuscirà il Milan a trovare la giusta sintonia per tornare a dominare? Solo il tempo lo dirà!

Approvo assolutamente la probabile operazione Modric-Milan. Nonostante la carta d`identità, 40 anni a Settembre: lo abbiamo visto anche con Ibrahimovic,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

