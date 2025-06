Milan un bomber nel mirino | lo strano incrocio che coinvolge anche Osimhen

Il Milan si prepara a rafforzare il suo attacco, con occhi puntati su un nuovo bomber pronto a fare la differenza. Tra sorprese e incroci sorprendenti, anche Osimhen entra nel mirino, mentre Tare e Allegri lavorano per definire strategie vincenti. La corsa al rinforzo è ormai aperta e il futuro rossonero potrebbe riservare sorprese clamorose: restate sintonizzati, perché la stagione promette emozioni forti.

Tare ed Allegri puntano a nuovi rinforzi in attacco: già individuato il nuovo bomber, sarà l'alter ego di Santiago Gimenez (Ansa Foto) – SerieAnews Igli Tare e Max Allegri hanno preso già in mano la situazione. Rinforzare il Milan è una priorità , soprattutto se consideriamo come la squadra abbia chiuso la stagione senza qualificazione alle coppe. Bisogna ripartire con un nuovo progetto, con un profondo restyling ed è per questo che la dirigenza ed il tecnico sono al lavoro alla ricerca delle migliori soluzioni possibili.