Milan ufficiale il via alla stagione ' 25-26 | raduno il 7 luglio

I giocatori arriveranno a Milanello già venerdì 4 per i primi test. Il lunedì allenamento pomeridiano visibile al pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, ufficiale il via alla stagione '25-26: raduno il 7 luglio

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio - Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

#Milan, ufficiale Igli #Tare come nuovo direttore sportivo della Prima Squadra: "Dedicherò tutta la mia esperienza al club, determinato a tornare alla ribalta del calcio italiano ed europeo" Tweet live su X

Mai vista la facciata di Casa #Milan così messa male, sarà una cavolata ma non è tollerabile che la sede ufficiale del club sia ridotta in questo stato. Lo specchio dell'attuale gestione del Milan... @AlvaroLorenzoM Tweet live su X