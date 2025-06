Milan trattativa ai dettagli per Modric | blitz di Tare in Croazia

Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con Luka Modric, un maestro del centrocampo che potrebbe rivelarsi l'ingrediente segreto per tornare ai vertici del calcio europeo. La trattativa è in fase avanzata e il blitz di Tare in Croazia è il segnale che i rossoneri vogliono investire in un talento senza tempo. Riuscirà Modric a guidare la rinascita del Diavolo? L'attesa cresce!

Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l`operazione.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Notizia arrivata in piena notte! #Chiesa ha un accordo verbale raggiunto nei giorni scorsi con il @acmilan ? Il #Milan adesso è in trattativa con il #Liverpool e spera di chiudere ad un prezzo ragionevole Tweet live su X

L’#AlHilal continua a lavorare duramente per firmare #TheoHernández. Simone Inzaghi pianifica di contattare il terzino spagnolo per provare a sbloccare la trattativa. L’Al-Hilal ha già un accordo di massima con il #Milan, manca il via libera di Theo. Le prossim Tweet live su X

?????????? ???????????? Grosso passo avanti nella trattativa Milan-Modric: i rossoneri sono fiduciosi di avere la firma già domani @DiMarzio #modric #milan #milanpress Tweet live su X

