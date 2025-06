Milan Modric vuole chiudere in fretta | il retroscena di Allegri prima di dare l’ok alla trattativa

Il Milan accelera per portare Luka Modric in rossonero, un colpo che potrebbe riscrivere le pagine della serie A. Allegri, pronto a dare il suo ok, guarda con interesse a questo talento che ha dominato il calcio europeo. La sua esperienza e visione di gioco potrebbero essere la chiave per rilanciare le ambizioni milaniste. Non perdere l’occasione di seguire questa trattativa da brividi!

Il Milan accelera per chiudere la trattativa con Luka Modric, svincolatosi dal Real Madrid: le cifre del contratto del croato Il Milan è a un passo dal compiere un colpo sensazionale di mercato: secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Modric è vicinissimo a vestire la maglia rossonera. Dopo 13 stagioni leggendarie con il Real Madrid,

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

#Modric-#Milan, il direttore sportivo #Tare è da ieri in Croazia per cercare di chiudere definitivamente la trattativa e strappare la firma al centrocampista svincolato entro la giornata di oggi @calciomercatoit Tweet live su X

David, scatto Juve Finisce un’Inter, ora Cesc con Paz A Muso duro con eleganza e in semifinale riecco Alcaraz! ? Milan-Modric si scalda, via Maignan, c’è Vanja! ? Baroni al Toro con bonus Europa Buongiorno con la prima pagina del 4 giugno! Tweet live su X

Modric al Milan si può chiudere già nelle prossime ore: i dettagli dell’offerta

Come scrive msn.com: In casa Milan si respira aria di rinnovamento, con il club deciso a rafforzare esperienza e personalità in... L'articolo Modric al Milan si può chiudere già nelle prossime ore: i dettagli dell’offerta ...

Modric Milan, si può chiudere oggi! Tutti i dettagli

Segnala milannews24.com: Modric Milan, si può chiudere oggi! Tutti i dettagli raccontati da Fabrizio Romano. Segui le ultimissime sul club rossonero Luka Modric ad un passo dalla firma con il Milan. Tutti i dettagli dell’affa ...

Modric ha già detto sì al Milan, cosa serve per chiudere l’operazione

Lo riporta repubblica.it: Dialoghi in corso, filtra ottimismo: pronto un contratto annuale per il croato, Pallone d’oro 2018 MILANO - C’è un filo che lega Luka odric al Milan, e unisce i sogni di un piccolo tifoso rossonero al ...