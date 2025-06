Milan Modric e Ricci non bastano! Serve un colpo alla Tonali

Il Milan si trova a un crocevia cruciale: con la partenza di Reijnders, la mediana necessita di un rinforzo che faccia la differenza. Sebbene le scelte di Ricci e Modric siano promettenti, il club rossonero ha bisogno di un giocatore che possa incarnare la classe e la visione di gioco di Sandro Tonali. In un mercato in continua evoluzione, sarà fondamentale colmare questo vuoto per aspirare a traguardi ambiziosi.

Milan, la cessione di Reijnders apre un vuoto enorme in mediana. Ok Ricci e Modric, ma ai rossoneri servirebbe un colpo come Sandro Tonali.

#Modric al #Milan, è fatta. Arrivo previsto tra lunedì e martedì per la visite mediche. Contratto di un anno più opzione per il secondo a 4 milioni bonus compresi. via @86_longo Tweet live su X

