Milan Modric e non solo | due rinforzi dalla Lazio per Allegri

Il Milan non si ferma e si prepara a un rinnovamento ambizioso, con Luka Modric pronto a fare il suo ingresso in rossonero. Ma non è tutto: doppio colpo dalla Lazio potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra di Allegri, segnando un nuovo capitolo nella strategia di rinascita dei campioni milanesi. È un momento decisivo per il club, che mira a riscrivere le regole del proprio futuro, e questa estate potrebbe essere quella giusta per cambiare tutto.

Il Milan sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso Luka Modric potrebbe essere solo il primo profilo che sarà consegnato nelle mani di Allegri. Attenzione alla pista che potrebbe portare in rossonero un doppio colpo dalla Lazio. Per i rossoneri si tratta di un periodo cruciale per il loro futuro. Bisogna, infatti, resettare praticamente tutto quanto fatto negli ultimi anni, con la squadra che è calata gradualmente dopo la conquista dello Scudetto e che è sprofondata addirittura fuori dalla zona europea in questa stagione che da poco si è conclusa. Non a caso, dopo i rischi corsi affidando la squadra a Paulo Fonseca un anno fa (e prima ancora l'allontanamento di Maldini e Massara ), la dirigenza del Milan ha deciso di andare sul sicuro.

Jannik #Sinner sulla scelta di tifare il Milan e il possibile arrivo di Luka #Modric "Modric? Sarebbe bello, no (sorride)? Sì, non voglio sembrare uno che conosce il calcio molto, molto bene, ma i singoli giocatori che abbiamo sono molto bravi. La qualità che abbi Tweet live su X

#Modric al #Milan, è fatta. Arrivo previsto tra lunedì e martedì per la visite mediche. Contratto di un anno più opzione per il secondo a 4 milioni bonus compresi. via @86_longo Tweet live su X

Modric, il 1º rinforzo del Milan di Allegri? | Cosa c’entra col rap? #modric #milan #calciomercato