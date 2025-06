Milan Maignan saluta | Tare ha già individuato il suo sostituto è sfida a quattro

Il futuro del Milan si tinge di incognite: Mike Maignan, simbolo e leader indiscusso, potrebbe lasciare i rossoneri per la Premier. La dirigenza, però, non si ferma: Tare ha già messo gli occhi su quattro potenziali sostituti. In un mercato sempre più competitivo, il Milan sarà in grado di trovare l'erede giusto? Rimanere aggiornati è fondamentale, perché ogni scelta avrà un impatto sul nuovo corso rossonero!

Mike Maignan può dire addio ai rossoneri in estate: su di lui spinge un club della Premier, Tare valuta quattro portieri per la sostituzione (Ansa Foto) – SerieAnews Un pilastro, un leader, semplicemente un capitano. Mike Maignan è tutto questo per il Milan, soprattutto dopo la decisione di Sergio Conceiçao di mettergli la fascia al braccio nel corso della stagione. Eppure il futuro del portiere francese è tutt’altro che definito. Arrivato in rossonero per sostituire Donnarumma, è stato uno degli artefici dei recenti successi del Milan, dallo scudetto alla Supercoppa italiana vinta a gennaio. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, Maignan saluta: Tare ha già individuato il suo sostituto, è sfida a quattro

Argomenti simili trattati di recente

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Segui queste discussioni su X

Rivoluzione #Milan. Il #Chelsea punta #Maignan mentre #Reijnders può partire con un'offerta da 75 milioni bonus inclusi. Non di #TheoHernandez all'Arabia Saudita, i rossoneri pensano a #Modric, #Cambiaso, #DeCuyper o #Udogie (#CorSera) Tweet live su X

Milan, si cambia: Reijnders va al City, Maignan verso il Chelsea, domani la firma di Luka Modric al Milan #AcMilan #Modric #Mercato https://youtu.be/ayGhmPFVA-4?si=ZhCNq4Xl-Q34Aw6i… Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Maignan verso il Chelsea: Tare ha scelto il suo erede

Scrive calciomercato.it: Il Milan potrebbe seriamente perdere Mike Maignan, per il quale si sta muovendo in maniera importante il Chelsea. Il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare, però, pare aver scelto il suo erede.

Calciomercato Milan News / Maignan verso l’addio, Tare pesca un super portiere in serie A!

Come scrive ilsussidiario.net: Il calciomercato Milan è appena iniziato e Igli Tare sta lavorando per tanti cambiamenti. Da Maignan a Theo Hernandez, sono in tanti in vero bilico ...

Rinnovo Maignan, il Milan accelera! Summit con Allegri e Tare, c’è l’offerta al portiere

Lo riporta milannews24.com: Rinnovo Maignan, Allegri e Tare vogliono blindare il portiere: fissato summit tra le parti, questa l’offerta sul piatto. Tutti i dettagli Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei primissimi ob ...