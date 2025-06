Milan Luka Modric ha detto sì | l’ex Pallone d’Oro è il primo colpo dell’era Tare rifiutata la corte di Boban

Luka Modric ha scelto il Milan, dando il via a una nuova era sotto la direzione di Igli Tare! L’ex Pallone d’Oro, simbolo di classe e esperienza, si unisce ai rossoneri dopo aver rifiutato le avances di Boban. In un momento cruciale, con l'addio imminente di Tijjani Reijnders al Manchester City, Max Allegri può contare su un centrocampista che sa come fare la differenza, anche a 39 anni. Pronti a sognare!

Luka Modric ha detto sì al Milan. L’ex Pallone d’Oro diventa il primo colpo dell’era Igli Tare: decisivo il blitz del nuovo ds rossonero a Rijeka, nel ritiro della Croazia. Nel giorno in cui ha perso Tijjani Reijnders – che sta per firmare con il Manchester City – il nuovo centrocampo di Max Allegri si arricchisce: Modric ha 39 anni, porterà la sua classe e la sua grande esperienza, anche se mancherà la smalto degli anni migliori. Il centrocampista croato firmerà un contratto annuale con opzione per una seconda stagione a 3,5 milioni di euro netti all’anno. Modric si sottoporrà alle visite mediche la prossima settimana prima di partecipare al Mondiale per Club con il Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan, Luka Modric ha detto sì: l’ex Pallone d’Oro è il primo colpo dell’era Tare, rifiutata la corte di Boban

Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri - Luka Modric, simbolo di classe e esperienza, sta per indossare la maglia del Milan! Il centrocampista croato, dopo un'epopea al Real Madrid, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera a San Siro.

MODRIC AL MILAN IN CHIUSURA! Ad inizio settimana, probabilmente già lunedì se la Croazia glielo permetterà, Luka #Modric sarà a Milano per sostenere le visite mediche con il #Milan. Per lui contratto sui 4 milioni di euro per un anno più opzione per il sec Tweet live su X

#Boban ha chiamato Luka #Modric e lo ha invitato a tornare alla Dinamo Zagabria. #Modric ha rifiutato, dicendogli di essere vicino a un accordo con il Milan via @24sata_HR | @garante_il Tweet live su X