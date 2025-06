Milan fatta per Reijnders al Manchester City | cessione record da 70 milioni

Il Milan continua a scrivere la storia del calciomercato con la cessione record di Tijjani Reijnders al Manchester City per 70 milioni. Questo affare non solo segna una svolta per i rossoneri, ma riflette il trend crescente di investimenti nel calcio europeo. Con giovani talenti come Reijnders che attirano l'attenzione dei top club, il futuro del calcio è luminoso e ricco di opportunità . Rimanete con noi per seguire l'evoluzione di questa affascinante saga!

Milano, 4 giugno 2025 – Accordo tra Milan e Manchester City per Tijjani Reijnders. Dopo una prima offerta da parte degli inglesi attorno ai 60 milioni, decisiva la seconda da circa 70 milioni. L 'olandese, che aveva da poco rinnovato con i rossoneri fino al 2030 a 3,5 milioni a stagione, firmerà un contratto della stessa durata e con ingaggio praticamente raddoppiato. Con ogni probabilità si tratta della cessione più remunerativa della storia del Milan. Il record apparteneva a Kakà (67 milioni nella stagione 20092010 versati dal Real Madrid), seguito da Tonali (59 milioni, 20232024, Newcastle) e Shevchenko (44 milioni, 20062007, Chelsea). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, fatta per Reijnders al Manchester City: cessione (record) da 70 milioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan, rivoluzione dopo il fallimento: la prima cessione è cosa fatta - Dopo una stagione deludente, il Milan si prepara a una rivoluzione necessaria. La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha accentuato i dubbi sulla dirigenza e sulle strategie di mercato.

Segui queste discussioni su X

ULTIM'ORA MERCATO È fatta per Massimiliano #Allegri al #Milan Per lui contratto biennale con 1 di opzione Torna sulla panchina rossonera dopo 11 anni #SkySport #SkyCalciomercato #SkySerieA Tweet live su X

Ma che #Modric troverebbe il #Milan? Il croato a 39 anni ha disputato 57 partite senza saltare neanche un allenamento, praticamente metà dei minuti disponibili. Il ritmo è più compassato di prima, ma - per chi se lo stesse chiedendo - l'integrità fisica c'è ecc Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Reijnders al Manchester City, è fatta: i dettagli dell’affare

Si legge su msn.com: Il Milan saluta Tijjani Reijnders: i rossoneri hanno raggiunto l'accordo con il Manchester City. I dettagli dell'operazione ...

Reijnders saluta il Milan: è fatta con il Manchester City

Secondo ilcorrieredelpallone.it: Tijjani Reijnders è pronto a lasciare il Milan: il centrocampista olandese sarà un nuovo giocatore del Manchester City. L’operazione, confermata anche dal ...

Reijnders lascia il Milan, affare fatto con il Manchester City: termini e cifre dell’accordo

Scrive fanpage.it: Il centrocampista olandese è pronto a trasferirsi in Premier League: affare da 70 milioni di euro con il Manchester City ...