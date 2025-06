Milan è tutto fatto per il top player | la mossa di Tare è stata decisiva

Milano si prepara a vivere una stagione da sogno: con Igli Tare al timone e la sua strategia vincente, il Milan si candida ad essere protagonista assoluto. Le prime mosse del nuovo direttore sportivo stanno già infiammando i cuori dei tifosi, portando in rossonero un top player che cambierà le sorti della squadra. È il momento di credere nel futuro: il Milan è tornato a sognare in grande e questa volta...

Le prime mosse del nuovo direttore sportivo Igli Tare: come promesso fa sognare i tifosi e porta il top player al Milan Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo e le sue primissime dichiarazioni ai microfoni, si era già percepita una nuova ventata d’aria fresca e soprattutto di novità in casa Milan. Novità finalmente positive per il club rossonero che è reduce da una stagione tutt’altro che positiva. Adesso con il nuovo DS e con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, il Diavolo è pronto a lottare per i grandi obiettivi. Ma non è aria di novità soltanto nel ‘dietro le quinte’, ma anche e sopratutto nell’imminente mercato estivo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it