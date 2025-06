Milan chi arriva al posto di Reijnders? Tentativo per Rabiot anche l' altra pista è francese

Il Milan è in fermento: dopo l'addio di Reijnders, i rossoneri puntano su nomi di spicco come Rabiot e Guendouzi per rinforzare il centrocampo. La possibile partenza dell'italiano offre un'opportunità d'oro al club per scommettere su giocatori di esperienza internazionale. In un mercato sempre più competitivo, la strategia milanista potrebbe ridefinire le gerarchie della Serie A. Chi sarà il nuovo fulcro della squadra? Restate sintonizzati!

Rabiot a Marsiglia sta bene ma il rapporto con Allegri è così forte da presupporre almeno un tentativo. L'altro nome che piace è Guedouzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, chi arriva al posto di Reijnders? Tentativo per Rabiot, anche l'altra pista è francese

Milan, arriva Chiesa? Boban, che bordate! Cardinale nella bufera. L’ex punge … - Il Milan è al centro di un'intensa attività di mercato: l'eventuale arrivo di Federico Chiesa e le critiche incendiarie di Zvonimir Boban sollevano interrogativi e tensioni.

Il Manchester City vuole prelevare dal Milan Tiijani Reijnders per averlo già a disposizione per il mondiale per club https://ukcalcio.com/2025/05/calciomercato-manchester-city-dal-milan-arriva-tiijani-reijnders/… Tweet live su X

?"#Tare-#Milan? Finalmente arriva un uomo di calcio: che conosce il mercato, sa come si entra in uno spogliatoio e con esperienza. Cosa che #Ibrahimovic, pur essendo stato un grande calciatore, non ha ancora" ?Stefano Agresti a Radio Radio Lo Spo Tweet live su X

Reijnders dice addio al Milan, tutto confermato: le cifre e l’annuncio di Romano

Riporta spaziomilan.it: Dopo settimane di rumors ora arriva la conferma. Reijnders lascia il Milan ed è pronto a intraprendere una nuova avventura in Premier.

Rivoluzione Milan: arriva Modric, Reijnders e Maignan verso la Premier, Theo Hernandez all'Atletico Madrid

Secondo sport.virgilio.it: Il Milan cambia volto: arriva Modric, Reijnders al City e il Chelsea piomba su Maignan. Theo vuole l'Atletico Madrid, Saelemaekers resta ...

Milan, Tijjani Reijnders saluta: accordo trovato con il Manchester City per 75 milioni, pronto per il Mondiale per Club

Lo riporta eurosport.it: CALCIOMERCATO - Stretta di mano tra Milan e Manchester City per il trasferimento di Tijjani Reijnders per 75 milioni di euro. Il centrocampista olandese, reduce ...