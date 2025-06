Milan al via la stagione 2025-26 | ufficiali le date del ritiro raduno il 7 luglio Tutte i dettagli

Il Milan si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successo: la stagione 2025-26 sta per partire! Dopo i test ufficiali del 4 e 5 luglio, il raduno si svolgerà il 7, segnando l’inizio di un percorso ricco di sfide e ambizioni. Scopri tutte le date e i dettagli per vivere da vicino l’avventura rossonera che sta per decollare!

Il Milan ha già precisamente organizzato quello che sarà il via della prossima stagione. Il 4 e 5 luglio sono in programma i soliti test, poi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Albertini: "La Coppa Italia non salva la stagione del Milan, non è accettabile. Se hai smesso di lottare per lo Scudetto a dicembre..." - Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, esprime la sua delusione riguardo alla stagione attuale dei rossoneri.

La proposta del #Milan per Luka #Modric è valida fino a giugno 2026 più opzione. Storia svelata ieri ma confermata ora con una proposta del Milan sul tavolo con un anno di contratto più opzione di rinnovo per un altro anno a 3,5 milioni + bonus a stagione. Tweet live su X

Allegri è convinto che sia giusto dare fiducia a Gimenez, le voci di rimetterlo sul mercato non corrispondono al vero. Gimenez resterà al Milan, il Milan vuole testarlo in una stagione che parte dall'inizio, non in quel delirio che era il Milan degli ultimi 6 mesi Pass Tweet live su X