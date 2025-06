Milan accordo raggiunto con Modric | atteso in Italia a inizio settimana

Luka Modric, il genio croato del centrocampo, ha dato il suo assenso al Milan! Dopo un blitz decisivo del direttore sportivo, Igli Tare, il campione del mondo è pronto a sbarcare in Italia. Questo accordo non solo segna un grande acquisto per i rossoneri, ma sottolinea anche il crescente appeal della Serie A nel panorama calcistico europeo. Rimanete sintonizzati: l'arrivo di Modric potrebbe stravolgere le sorti del campionato!

Luka Modric ha detto `sì` al Milan, decisivo il blitz in Croazia del direttore sportivo rossonero Igli Tare. Il nazionale croato è atteso a Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

#Boban ha chiamato Luka #Modric e lo ha invitato a tornare alla Dinamo Zagabria. #Modric ha rifiutato, dicendogli di essere vicino a un accordo con il Milan via @24sata_HR | @garante_il Tweet live su X

Notizia arrivata in piena notte! #Chiesa ha un accordo verbale raggiunto nei giorni scorsi con il @acmilan ? Il #Milan adesso è in trattativa con il #Liverpool e spera di chiudere ad un prezzo ragionevole Tweet live su X

Da calciomercato.com: Luka Modric ha detto `sì` al Milan, decisivo il blitz in Croazia del direttore sportivo rossonero Igli Tare. Il nazionale croato è atteso a Milano tra lunedì e martedì.

Riporta tuttosport.com: Dopo appena due stagioni il Milan e Tijjani Reijnders sarebbero già ai saluti. I rossoneri hanno raggiunto un accordo di massima sui 70 milioni di euro, bonus compresi, per la cessione del centrocampi ...

Segnala msn.com: Luka Modric è vicinissimo al Milan. Raggiunto l’accordo verbale tra il club rossonero e il centrocampista croato, che il 9 ...