Migranti Corte UE | con un figlio minore si può entrare illegalmente in Europa

In un panorama globale complesso, la Corte di Giustizia dell’UE apre una finestra di speranza per i migranti con figli minori. Se si tratta di esercizio della responsabilità genitoriale, non si può considerare un ingresso illegale in Europa. Una decisione che mette al centro i diritti familiari e l’umanità, sfidando le interpretazioni tradizionali delle norme migratorie. Ma cosa significa davvero questa svolta?

Secondo la Corte di giustizia Ue, si tratta dell'esercizio della responsabilità genitoriale e non di un comportamento illecito.

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

