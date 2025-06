Microsoft lancia il Programma Europeo per la Sicurezza informatica con AI

Microsoft fa un passo avanti nella lotta contro le cyber minacce con il suo nuovo "Programma Europeo per la Sicurezza Informatica". Una mossa strategica che non solo rafforza la protezione dei dati nei 27 stati membri dell'UE, ma segna anche un cambio di rotta nel panorama della sicurezza digitale globale. In un momento in cui le vulnerabilità informatiche crescono, questa iniziativa è un faro di speranza. Come i governi reagiranno a questa opportunità ? La sicurezza del futuro è qui!

Microsoft rafforza la collaborazione con i governi dell'Ue sulla sicurezza informatica con un nuovo programma a disposizione gratuita dei 27 stati membri, per i paesi candidati all'adesione, per i membri Efta, il Regno Unito, Monaco e il Vaticano. Lo annuncia il presidente Brad Smith in un blog, spiegando che il nuovo ' Programma Europeo per la Sicurezza ' nasce con l'obiettivo di "rafforzare la cybersecurity in tutta Europa, sfruttando l' intelligenza artificiale ed espandendo le collaborazioni". Un'iniziativa che si inserisce nel quadro degli impegni digitali sull'Europa annunciati da Microsoft 5 settimane fa a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Microsoft lancia il Programma Europeo per la Sicurezza informatica con AI

