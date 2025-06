Microcredito | poche richieste allo sportello ora si corre ai ripari

microcredito, uno strumento essenziale per dare voce e supporto ai giovani imprenditori con idee innovative. Poche richieste all'anno e ora si corre ai ripari per rilanciarlo, rendendolo più accessibile e efficace. È il momento di ridare slancio a questa risorsa, affinché possa davvero fare la differenza nel panorama imprenditoriale italiano. Un'opportunità da non perdere per chi sogna di trasformare le proprie idee in realtà .