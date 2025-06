Michelle Hunziker in festa per la prima comunione della figlia Celeste

Michelle Hunziker celebra un momento speciale: la prima comunione della figlia Celeste! La conduttrice ha condiviso su Instagram scatti emozionanti, sottolineando l'importanza della famiglia. Tuttavia, l'assenza di papà Tomaso Trussardi non passa inosservata, accendendo curiosità e speculazioni. Una celebrazione che riflette il trend attuale di famiglie sempre più reinterpretate, dove l’amore va oltre le convenzioni. Resta da chiedersi: quali nuovi equilibri si stanno formando?

La conduttrice ha condiviso sui social alcuni scatti del grande giorno: «All here for Cece». Ma in foto manca papĂ Tomaso Trussardi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Michelle Hunziker in festa per la prima comunione della figlia Celeste

