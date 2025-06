Michele Bravi | Lo ricordo io per te è musica cortometraggio e memoria Un progetto tra arte e intimità

Michele Bravi torna a far vibrare le emozioni con "Lo ricordo io per te", un cortometraggio che esplora il legame tra memoria e arte. Usando la sua voce e la potenza del cinema, racconta la storia toccante dei nonni e la battaglia contro l'Alzheimer. In un'epoca in cui la fragilità delle relazioni è al centro del dibattito, questo progetto invita alla riflessione e all'intimità. Scopri come la musica può curare le ferite più profonde!

Michele Bravi torna con un progetto artistico profondo e trasversale, Lo ricordo io per te, uscito il 4 aprile. Un’opera che unisce musica, cinema e letteratura per raccontare la storia intima e commovente dei suoi nonni, affrontando con delicatezza e coraggio il tema dell’Alzheimer. Un progetto tra musica, cinema e letteratura. “ Lo ricordo io per te non è solo un brano musicale,” racconta Michele Bravi. “È anche un cortometraggio e presto sarà un libro, in uscita in autunno con Feltrinelli.” Il progetto segna anche il suo esordio alla regia, con il supporto di due grandi interpreti: Lino Musella, volto del nonno, e Lucia Zotti, nel ruolo della nonna. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Michele Bravi: “Lo ricordo io per te” è musica, cortometraggio e memoria. Un progetto tra arte e intimità

Approfondisci con questi articoli

Michele Bravi e Mida, nel video di Popolare la Ferragni, Conti, Lillo, il Gabibbo - "Popolare" è il nuovo singolo di Michele Bravi in collaborazione con Mida, caratterizzato da un videoclip che vede oltre 50 personaggi pubblici come Chiara Ferragni, Lillo e Il Gabibbo.

Segui queste discussioni su X

Giulia nel videoclip della nuova canzone di Michele Bravi e Mida! #giuliasalemi #prelemi https://open.spotify.com/track/4SNJQnHUMKnVt2Zb6Ge5IQ?si=j-GBlHBwR1q85bfhMJXz1A… Tweet live su X

Michele Bravi ha postato il reel con un estratto del suo singolo "POPOLARE" ??? che bona Giulia ??????#giuliasalemi #prelemi ???????????????? https://instagram.com/reel/DJ_szsrMpij/?igsh=bWEyOGo4OTF3MXJh… Tweet live su X

Tra le più interessanti uscite del New music friday c'è "Popolare" di Michele Bravi e Mida. Proiettata da ascoltare sotto l'ombrellone. Figata. #newmusicfriday Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Lo ricordo io per te" di Michele Bravi: testo e significato del brano riproposto ad Amici

Lo riporta tag24.it: "Lo ricordo io per te" è il brano di Michele Bravi, uscito lo scorso 4 aprile in radio e nei digital store. Si tratta di un toccante omaggio all'amore eterno dei nonni, Luigi e Graziella ...

Michele Bravi e il progetto sull'Alzheimer "Lo ricordo io per te": «L'avrei voluta cantare a Sanremo, la finale il giorno del loro anniversario»

Riporta cosmopolitan.com: Il brano e il cortometraggio con Lino Banfi e Lucia Zotti, scritto e diretto da Michele Bravi, saranno disponibili ... della malattia, con "Lo ricordo io per te", un progetto composto da tre ...

Michele Bravi, 'Lo ricordo io per te' è dedicata ai miei nonni

Lo riporta ansa.it: Michele Bravi, 'Lo ricordo io per te' è dedicata ai miei nonni Il nuovo progetto comprende canzone, lungometraggio e un libro MILANO , 25 marzo 2025, 14:22 ...