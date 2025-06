Michael J Fox chiede ai fan di Ritorno al Futuro supporto e aiuto

Michael J. Fox e il cast di "Ritorno al Futuro" fanno appello ai fan: una chitarra iconica del film è scomparsa! Questo gesto non solo riaccende la nostalgia per un'epoca d'oro del cinema, ma sottolinea anche l’importanza dei legami che creiamo attraverso la cultura pop. Unisciti alla ricerca e rivivi la magia della trilogia che ha segnato generazioni! Chissà, potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo avventuroso.

appello del cast di “ritorno al futuro” per il ritrovamento di una chitarra iconica. Un recente video pubblicato dai membri del cast della celebre trilogia di Robert Zemeckis ha richiamato l’attenzione dei fan e degli appassionati di cinema. Attraverso un messaggio diretto, alcuni protagonisti storici del film, tra cui Michael J. Fox e Christopher Lloyd, hanno lanciato un appello speciale per rintracciare un oggetto che rappresenta un vero simbolo della saga: la Cherry Red Gibson ES-345. il significato della Gibson ES-345 nella trilogia. La chitarra in questione è diventata un’icona grazie alla scena del ballo scolastico nel primo film, ambientata nel 1985, dove Marty McFly suona il brano Johnny B. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Michael J. Fox chiede ai fan di Ritorno al Futuro supporto e aiuto

Segui queste discussioni su X

Oltre 80 ong italiane ed europee hanno scritto una lettera al commissario europeo per la Democrazia e lo Stato di diritto, Michael McGrath, esortando la Commissione a chiedere l’abrogazione del decreto sicurezza Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e le star del film lanciano l'appello per ritrovare l'iconica Gibson rossa

Secondo msn.com: Michael J. Fox e le star di Ritorno al futuro hanno lanciato un appello per ritrovare l'iconica chitarra rossa della Gibson usata nel film del 1985. In un video condiviso online si chiede infatti l'ai ...

Ritorno al Futuro: Michael J. Fox lancia l'appello per ritrovare la chitarra del film

Si legge su it.blastingnews.com: Michael J. Fox e altri attori lanciano l'appello per ritrovare la chitarra di Ritorno al Futuro, un film che ha fatto la storia del cinema ...

Ritorno al Futuro: Michael J. Fox lancia l'appello per ritrovare l'iconica chitarra del film

Riporta msn.com: La chitarra Gibson ES-345 Cherry Red suonata da Marty McFly nella leggendaria scena del ballo sulle note di “Johnny B. Goode” è sparita subito dopo le riprese del film quarant'anni fa ...