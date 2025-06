Mia Ceran “sponsorizza” i suoi look in tv | Striscia la Notizia lancia il caso

Mia Ceran, volto noto di Tv Talk, finisce sotto i riflettori di Striscia la Notizia per aver sponsorizzato i suoi look sui social durante la diretta. Un gesto che ha acceso il dibattito sulla deontologia giornalistica e la trasparenza in TV. Ma fino a che punto è lecito promuovere i propri outfit in diretta? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa polemica che diventa caso del giorno.