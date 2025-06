Mi sposo tra pochi giorni Il famoso attore italiano l’ha nascosto ma ora c’è l’annuncio

L’amore è nell’aria e il famoso attore italiano sta per fare il grande passo: il matrimonio! Tra dichiarazioni appassionate sulle pagine di Vanity Fair, la riservatezza si scioglie e l’entusiasmo cresce. Questo annuncio non è solo un momento personale, ma un riflesso del crescente trend che celebra l’amore autentico in tutte le sue forme. Non perdere l'occasione di scoprire i dettagli di una storia che scalda il cuore!

Fantastico annuncio dell' attore italiano, che ha rilasciato un'intervista nella quale ha rivelato ufficialmente di essere vicinissimo ad unirsi in matrimonio con la sua compagna. Attraverso le pagine di Vanity Fair si è lasciato andare a dichiarazioni amorevoli, che mettono fine alla riservatezza sulla notizia. Infatti, lo stesso attore italiano ha confermato che entrambi avevano preferito non dire nulla sul matrimonio, che tra l'altro si svolgerà tra pochissimo tempo: " Abbiamo preferito tenerlo segreto finora, ci sposiamo il 14 giugno in Puglia alla masseria Mozzone. La nonna paterna di Federica era di Torre a Mare, lei era molto legata a sua nonna che è mancata durante il Covid".

