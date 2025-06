Mi è stato diagnosticato il cancro al seno e dovrò fare un intervento chirurgico Tornerò con due tette enormi! | lo sfogo della cantante Jessie

La diagnosi di cancro al seno di Jessie J ha sconvolto i suoi fan, ma la sua forza e determinazione sono un esempio di coraggio autentico. La cantante, madre e artista, si prepara all’intervento con il sorriso, pronta a superare questa sfida e riprendersi la vita. La sua storia ci ricorda che anche nelle difficoltà più grandi, la speranza e la tenacia fanno la differenza. Perché, alla fine, ogni battaglia può trasformarsi in una vittoria.

La cantautrice 37enne Jessie J ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno e che sarà operata a giorni. L’artista ha un figlio con il giocatore di basket Chanan Colman. “Mi è stato diagnosticato un cancro al seno in fase iniziale – ha detto Jessie J -. Il cancro fa schifo in qualsiasi forma, ma mi aggrappo alla parola ‘in fase iniziale’. Farò l’operazione dopo l’esibizione al Summertime Ball di Londra il 15 giugno. È un modo molto teatrale per rifarsi il seno (ride, ndr). Ero molto indecisa se condividere questa notizia con voi, ma ho deciso di essere aperta per diversi motivi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it