Mi dispiace chiedo scusa ai fan | ecco perché Bresh ha annullato il tour estivo

Mi dispiace, chiedo scusa ai fan: ecco perché Bresh ha annullato il tour estivo. La cancellazione del “Marea Tour 2025” ha lasciato tutti senza parole, ma Andrea Brasi ha spiegato che le motivazioni sono legate a imprevisti personali e alla voglia di dedicarsi completamente al nuovo album “Mediterraneo”. I fan sperano in future date, mentre lui si concentra su questa nuova avventura musicale. La musica, ancora una volta, unisce e sorprende.

Cancellato il “Marea Tour 2025”: Bresh e il tour estivo non incontreranno i fan. La notizia è arrivata ai fan del cantante genovese, che sono rimasti spiazzati nel vedere che le date del tour non erano più disponibili. Andrea Brasi ha chiarito subito la situazione in occasione della presentazione del suo nuovo album “Mediterraneo”. Nella giornata di ieri anche i fan di Rkomi hanno ricevuto la notizia Perché Bresh ha annullato il tour estivo?. @alvisesalerno Breshino si scusa #bresh #mediterraneo #tour #live? suono originale – Alvise Salerno Il rapper, quest’anno anche concorrente di Sanremo, ha spiegato le motivazioni dietro la cancellazione del tour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Mi dispiace, chiedo scusa ai fan”: ecco perché Bresh ha annullato il tour estivo

