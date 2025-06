Meteo spacca l’Italia | temporali al Nord caldo africano al Centro-Sud

Oggi l'Italia si presenta come un palcoscenico meteorologico estremo: al Nord, temporali e supercelle in arrivo, mentre al Centro-Sud regna il caldo africano. Un contrasto che riflette la crescente instabilità climatica globale, con eventi sempre più imprevedibili. L’attenzione va ai fenomeni estremi: è tempo di riconsiderare la nostra relazione con l'ambiente. Rimanere informati è fondamentale per affrontare queste sfide!

(Adnkronos) – Italia spaccata sul fronte meteo oggi mercoledì 4 giugno. Supercelle temporalesche sono pronte a colpire, avvertono i meteorologi, con rischio grandine e alluvioni lampo su alcune regioni del Nord che verranno colpite dal maltempo. Caldo africano invece al Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che dal pomeriggio di mercoledì è atteso l’arrivo . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui queste discussioni su X

L84, o la va o la spacca. "Giochiamoci le nostre carte fino al suono della sirena" #futsal http://calcioa5live.com/?com=articolo&id=134246… #Calcioa5Live Tweet live su X

Ignazio #Marino in tour a #Roma. L’ex sindaco vuole ricandidarsi e così spacca la sinistra #17maggio #iltempoquotidiano #avs https://iltempo.it/politica/2025/05/17/news/ignazio-marino-roma-candidatura-sindaco-sfida-roberto-gualtieri-tour-spaccatura-sinistra Tweet live su X

Donald #Trump spacca il #M5S sugli sforzi per la #pace tra filo “volenterosi” e tifosi di Donald #conte #guerra #ucraina #13maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/05/13/news/donald-trump-movimento-5-stelle-giuseppe-conte-spaccatura-pa Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Meteo spacca l'Italia: temporali al Nord, caldo africano al Centro-Sud

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Italia spaccata sul fronte meteo oggi mercoledì 4 giugno. Supercelle temporalesche sono pronte a colpire, avvertono i meteorologi, con rischio grandine e alluvioni lampo su alcune region ...

Il meteo spacca in due l’Italia: forti temporali al Nord, caldo estivo al Sud

Segnala informazione.it: L’anticiclone subtropicale continua a dominare il clima sulle regioni centro-meridionali italiane, garantendo giornate soleggiate e temperature pienamente estive. Le massime, tra mercoledì e venerdì, ...

Meteo: Allerta Temporali e Caldo eccezionale, è un'Italia Tropicale. Il meteorologo Tedici fa il punto

informazione.it scrive: Supercelle temporalesche pronte a colpire: rischio grandine ed alluvioni lampo su alcune regioni del Nord. Caldo africano al Centro-Sud. Abbiamo chiesto a Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMe ...