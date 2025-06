Meteo | Previsioni per giovedì 5 giugno

Preparati a vivere una giornata di giugno all'insegna del cielo variabile a Modena: nubi sparse e schiarite si alternano, ma niente pioggia all’orizzonte. Con temperature che raggiungono i 30°C e un'aria generalmente mite, sarà perfetta per una passeggiata o un aperitivo all’aperto. I venti, moderati, completano il quadro di un clima tipicamente estivo. Insomma, un giovedì da godersi con leggerezza e ottimismo!

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3618m. I venti saranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it