Meteo mercoledì ancora una perturbazione al nord

Mercoledì il meteo al nord Italia si prepara a un nuovo colpo di scena: un fronte perturbato dall'Atlantico porterà forti temporali e condizioni instabili. Questo evento non è isolato; segna un trend crescente di fenomeni estremi che stanno caratterizzando i nostri inverni. È interessante notare come il cambiamento climatico stia influenzando il nostro quotidiano, rendendo ogni previsione meteorologica un vero e proprio mistero da seguire!

La situazione. Secondo le previsioni meteo, Fronte Atlantico in arrivo sull’Europa occidentale, forti temporali al Nord-Ovest ed arco alpino – Nei prossimi giorni il nord Italia sarà ancora teatro di forti contrasti meteorologici a causa dell’arrivo di un nuovo fronte perturbato dall’Atlantico. Sulle regioni settentrionali infatti sono attesi nuovi fenomeni a carattere di rovescio o temporale che localmente potranno assumere anche forte intensità. Nello specifico tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, le regioni di Nord-ovest saranno interessate dai fenomeni più intensi con temporali tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia settentrionale, in estensione anche alla Liguria, il Trentino alto Adige e gran parte della catena alpina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 14 maggio: le regioni a rischio - Un forte maltempo è previsto per domani, mercoledì 14 maggio, con allerta meteo gialla attivata in quattro regioni italiane.

