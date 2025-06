meteo le previsioni in campania per mercoledì 4 giugno 2025

Mercoledì 4 giugno 2025, la Campania si prepara a vivere una giornata di sole splendente, con temperature che toccheranno i 32°C. Un clima ideale per riscoprire le bellezze naturali e culturali della regione, in un momento in cui il turismo outdoor sta crescendo esponenzialmente. Approfitta di questa giornata serena per una passeggiata nei parchi o una gita al mare: il calore dell’estate è già nell’aria!

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 4 giugno 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4190m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4152m.