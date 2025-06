Meteo incerto ancora per qualche giorno | si alternano nubi schiarite e rovesci

Il meteo in Italia continua a sorprendere: un'alternanza di nubi e schiarite ci accompagnerà nei prossimi giorni. Questo clima instabile è il risultato di flussi atlantici che influenzano l'Europa, portando con sé aria fresca e umida. Un aspetto interessante? Le forti piogge potrebbero colpire in modo particolare alcune regioni, rendendo indispensabili le precauzioni. Preparatevi per un fine settimana bagnato, ma non dimenticate di godervi le pause di sole!

Il flusso perturbato atlantico presente sull'Europa Nord-occidentale abbassandosi temporaneamente di latitudine tende a lambire anche la nostra regione con infiltrazioni di aria umida e più fresca in quota; questa situazione determina un aumento dell'instabilità fino a Giovedì con possibilità di fenomeni anche di forte intensità specie sui settori montuosi della nostra regione, fenomeni meno intensi e probabili invece sulle aree pianeggianti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 4 giugno 2025 Tempo Previsto: Condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui settori settentrionali della regione, nuvoloso altrove con schiarite più ampie solo sui settori meridionali di pianura nel corso della giornata.

