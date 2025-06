Meteo arriva l' estate anche a Catania grazie all' anticiclone subtropicale

L'estate anticipata bussa alle porte di Catania grazie all'irresistibile anticiclone subtropicale! Con cieli sereni e temperature in aumento, è il momento perfetto per godersi il sole siciliano. Questo trend di bel tempo non solo rallegra il cuore, ma riaccende anche l'amore per le attività all'aperto. Preparati a scoprire angoli incantevoli della città e lasciati coinvolgere dalla dolce vita estiva che sta per arrivare!

L’anticiclone subtropicale non avrà rivali nei prossimi giorni e favorirà condizioni di stabilità e bel tempo su tutta la Sicilia, con cieli sgombri da nuvolosità fino a domenica. "Le temperature - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino - aumenteranno progressivamente giorno dopo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Meteo, arriva l'estate anche a Catania grazie all'anticiclone subtropicale

